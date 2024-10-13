NYT: ХАМАС хотів переконати Іран і «Хезболлу» долучитися до атаки на Ізраїль торік

Понад два роки лідер політичного бюро ХАМАС Ях’я Сінвар разом із вищим командуванням планував напад на Ізраїль і хотів зробити його найбільш руйнівним і дестабілізуючим в історії угруповання. Також Сінвар прагнув залучити до цього Іран і ліванську «Хезболлу».

Про це пише The New York Times із посиланням на документи, захоплені ізраїльськими військовими, які містять детальний запис про планування терористичного нападу 7 жовтня 2023 року.

ХАМАС спершу планував атакувати Ізраїль восени 2022 року. План відклали, бо угруповання намагалося переконати Іран і «Хезболлу» приєднатися до нього.

Як аргумент для «Хезболли» ХАМАС заявляв, що внутрішня нестабільність в Ізраїлі та спроби уряду Біньяміна Нетаньягу переглянути судову систему створили сприятливі умови для атаки.

У липні 2023 року ХАМАС направив високопосадовця до Лівану, де він зустрівся з високопоставленим іранським командиром і попросив допомоги з ударами по критичних ізраїльських об’єктах на початку вторгнення. Іранець передав ХАМАС, що його країна і «Хезболла» загалом підтримують їх. Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, публічно заперечує будь-яку роль Ірану в нападі 7 жовтня.

Палестинське угруповання заручилося підтримкою, але все ж вирішило, що доведеться продовжувати без їхньої повної участі — частково для того, щоб не дати Ізраїлю розгорнути нову передову систему протиповітряної оборони до вторгнення.

Одними з причин атаки ХАМАС також є спроби перешкодити нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, посилення ізраїльської окупації Західного берега та спроби Ізраїлю встановити більший контроль над комплексом мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

Щоб зробити вторгнення максимально несподіваним, ХАМАС навмисно уникав серйозних зіткнень з Ізраїлем з 2021 року. Така стратегія мала б «переконати ворога, що ХАМАС у Газі хоче спокою».

Документи також свідчать, що лідери ХАМАС у Газі поінформували Ісмаїла Ханію, тодішнього політичного лідера ХАМАС, про вторгнення. Раніше не було відомо, чи Ханія, якого Ізраїль убив у липні 2024 року, знав про напад до того, як він стався.

Оприлюднені дані проливають світло на секретність та організованість ХАМАС. Позаяк ці документи таки існували, ізраїльські спецслужби отримують звинувачення в тому, що вони не змогли завчасно розкрити ці плани.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.