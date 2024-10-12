Уночі ППО збила 24 із 28 дронів

Уночі протиповітряна оборона збила 24 із 28 запущених Росією безпілотників. Ще два дрони зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Окрім дронів, Росія запустила по Україні ракети невстановленого типу з Бєлгородської області РФ.

ППО працювала в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.