Генштаб заявив про успішний удар по базі з пально-мастильними матеріалами на окупованій Луганщині

Сили оборони разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів.

Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сьогодні вночі українські оборонці й розвідники вдарили по складу пально-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі росіяни зберігали нафту і нафтопродукти, які постачали, зокрема, армії РФ, розповіли в Генштабі.

На території обʼєкта досі пожежа. Результати ураження уточнюють.

Раніше сьогодні жителі Луганщини й місцеві телеграм-канали публікували кадри пожежі в районі нафтобази в Ровеньках.