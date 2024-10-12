Генштаб заявив про успішний удар по базі з пально-мастильними матеріалами на окупованій Луганщині

Сили оборони разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів.
Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України.
Сьогодні вночі українські оборонці й розвідники вдарили по складу пально-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі росіяни зберігали нафту і нафтопродукти, які постачали, зокрема, армії РФ, розповіли в Генштабі.
На території обʼєкта досі пожежа. Результати ураження уточнюють.
Раніше сьогодні жителі Луганщини й місцеві телеграм-канали публікували кадри пожежі в районі нафтобази в Ровеньках.
- Раніше, 10 травня, нафтобаза в Ровеньках вже зазнавала атаки. Окупаційна влада навіть повідомляла про одного загиблого й кількох постраждалих.