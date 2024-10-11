ООН: Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні за рік

У вересні в Україні загинуло щонайменше 208 цивільних і 1 220 отримали поранення. Він став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні ООН.

Зокрема, цього місяці загинуло девʼять дітей, а ще 76 отримали поранення. Крім того, 46% загиблих були старші за 60 років.

Збільшення кількості жертв сталося через атаки із застосуванням ракет по всій країні та авіаційних бомб, особливо по Харкову і Запоріжжю.

Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням дронів. На неокупованій території Херсонщини атаки БпЛА стали причиною половини жертв серед цивільного населення.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні, як і раніше, сталися на неокупованій території.

Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на вільній території України, і 5 на території, окупованій Росією).

Загалом від 24 лютого 2022 року, за даними ООН, загинули 11 973 цивільних українці, 25 943 отримали поранення.