Нацполіція почала службову перевірку голови Міграційної поліції після розслідування журналістів

Національна поліція розпочала службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення», — пише Нацполіція.

Раніше цього ж дня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо Шайхета. У ньому йшлось, що Шайхет регулярно відвідує спортивний комплекс у центрі Києва під час робочого дня, використовуючи для цього службовий автомобіль з «оперативними» номерними знаками — їх за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.

Крім того, посадовця помічали на в’їзді та виїзді з одного з найдорожчих житлових комплексів Києва, хоча він не має там власності.

Водночас власником квартири площею 200 м² і паркомісця в цьому комплексі є його батько. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році, зараз подібні квартири в цьому ЖК коштують від одного мільйона доларів.