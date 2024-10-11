ЗСУ контролюють 40—50% Торецька. Решту міста окупували росіяни

Українська армія контролює приблизно 40—50% Торецька, що на Донеччині. Решту міста окупували росіяни.

Про це повідомив голова Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

Він заявив, що за останню добу ворог не просунувся і не захопив жодної позиції — українські військові ведуть бої за кожну будівлю.

Водночас речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону заявила, що найбільш складна ситуація зараз поблизу Торецька і Нью-Йорку. За її словами, росіяни дещо просунулися і закріпилися на двох сусідніх із вулицею Центральною вулицях Торецька.

Чинчик наголосив, що в місті залишаються ще 1 150 цивільних, триває евакуація. Проте її проводять лише у визначені часові інтервали, коли цьому сприяють безпекова ситуація та погодні умови.

«Не та ситуація, коли людей можна централізовано вивозити автобусами, і вони мають можливість забрати цінні речі та виїхати в безпечні місця», — сказав голова Торецької МВА.

Сьогодні Генштаб повідомляв, що на Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 8 атак.