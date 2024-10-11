Уночі ППО збила 29 ударних дронів

Цієї ночі українська протиповітряна оборона збила 29 ударних дронів Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У ніч на 11 жовтня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря і 66 ударним дронами з Курську, що в РФ.

Станом на 11:00 протиповітряна оборона України знищила 29 безпілотників у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 дрон зник з радарів у різних регіонах України, ймовірно, завдяки активній радіоелектронній боротьбі. Два ударні безпілотники полетіли назад до Росії.

Чотири БпЛА досі в повітряному просторі України, бойова робота триває, повідомили в Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.