МОЗ отримав 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, комісії хочуть реформувати

Міністерство охорони здоровʼя отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко сказав у ефірі телемарафону.

«Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК. Ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються», — сказав Ляшко.

Він закликав громадян телефонувати на гарячі лінії при виявленні порушень у роботі МСЕК.

«По Хмельницькій, наприклад, МСЕК відразу за результатами скарг була направлена перевірка, і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральною обласною МСЕК, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат всі бачили минулого тижня», — додав міністр.

Також він заявив, що Міністерство охорони здоровʼя працює над реформуванням МСЕК. За його словами, реформа передбачає «точкові зміни», які мають спростити процес проходження МСЕК та запобігати маніпуляціям.

Також очікується загальна реформа МСЕК, яка передбачає зміну медичної та соціальної частини.