Українка Катерина Садурська побила світовий рекорд та занурилась на глибину 80 метрів без ластів

Українська плавчиня Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд на змаганнях з фридайвінгу у дисципліні «занурення без ластів» (CNF). Спортсменка занурилася на глибину 80 метрів.

Попередній світовий рекорд — 78 метрів — також належав Катерині.

У Греції 2 жовтня стартував 8-й Чемпіонат світу з фридайвінгу 2024 CMAS. В один із днів змагань українка втретє стала чемпіонкою світу, занурившись на глибину 95 метрів по тросу.

У цій дисципліні важливу роль відіграє обладнання та підготовка, цьогоріч українка не мала можливості протестувати стартову конструкцію перед початком змагань. У спортсменів було лише одне офіційне тренування, під час якого Садурська робила іншу дисципліну.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Andac Kazar

Під час чемпіонату українка встановила ще й новий національний рекорд — занурилась на 103 метри з моноластом. Для порівняння, символ Києва Батьківщина-Мати на один метр менша (102 м). Так Катерина Садурська стала першою українкою, яка занурилася на таку глибину. До цього національним рекордом була глибина 102 метри, його встановила Наталія Жаркова.

Катерина Садурська розповіла, що змагання проводяться в Середземному морі, де температура води була значно нижчою, ніж під час її підготовки — лише 24 градуси на поверхні, що суттєво ускладнювало її занурення.

На цьогорічному чемпіонаті українку чекає ще одна дисципліна — занурення з бі-ластами (CWTB).