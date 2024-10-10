Нобелівську премію з літератури вручили південнокорейській письменниці Хан Канг

Нобелівську премію з літератури присудили південнокорейській письменниці Хан Канг — за її «насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя».

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Нобелівська лауреатка Хан Канг.

Хан Канг — лауреатка Букерівської премії-2016 за роман «Вегетаріанка», а ще дочка південнокорейського письменника Хан Сонг Вона. Їй 53 роки. Окрім письменництва, вона також присвятила себе мистецтву та музиці — це знайшло відображення в її літературній творчості.

У творчості Канг протистоїть історичним травмам і невидимим наборам правил, а в кожному своєму творі викриває крихкість людського життя. Нобелівський комітет зазначає, що вона має унікальне усвідомлення звʼязків між тілом і душею, живими і мертвими, і завдяки своєму поетичному та експериментальному стилю стала новаторкою в сучасній прозі.

Свою літературну карʼєру Канг почала у 1993 році — опублікувала вірші в журналі «Література і суспільство». А вже у 1995-му вона опублікувала першу прозу — збірку оповідань «Любов до Йосу».

Творчість Канг характеризується подвійною експозицією болю, відповідністю між душевними й фізичними муками та тісними звʼязками зі східним мисленням.