Сили оборони України уразили аеродром «Ханська» в російській республіці Адигея

Вночі 10 жовтня Сили оборони України уразили аеродром «Ханська», що в Республіці Адигея Російської Федерації. Його російська армія використовує для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

Інформацію про атаку підтвердив Генштаб ЗСУ. Джерела «Бабеля» розповіли подробиці ураження.

Під вогневий удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового обʼєкта. Там виникла пожежа. Після вибухів на місце атаки приїхало багато карет швидкої допомоги та пожежних машин.

Джерела «Бабеля» повідомили, що на аеродромі під час атаки були бойові літаки та гелікоптери. Йдеться про:

12 бортів Су-34 ;

; 2 борти Diamond DA42 ;

; 37 бортів Л-39 ;

; 4 борти Су-35С;

2 борти Мі-8 .

Також на аеродромі дислокується російська 272-та навчальна авіаційна Полоцька авіаційна база другого розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Сєрова. Дані про збитки РФ через чергову українську атаку уточнюють.

«Ми нарощуємо власні спроможності атакувати військові обʼєкти окупанта в глибокому тилу, тому Росія палає все масштабніше саме завдяки роботі БпЛА українського виробництва. Далі буде», — сказав співрозмовник «Бабеля» в ГУР.

Операцію спільно виконували сили Служби безпеки України, Головного управління розвідки МОУ та Сил спеціальних операцій Збройних сил України.