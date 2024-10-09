На Сумщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми зі 101 населеного пункту

Через безпекову ситуацію в Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції.

Рішення одностайно підтримали члени Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей з 90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району.

Евакуація здійснюється безоплатно.

Куди звернутись для евакуації з Сумщини

По більш детальну інформацію про евакуацію можна звернутися на гарячі лінії за номерами:

(0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів міста Суми та Сумського району);

0 800 301 501 (безкоштовно для жителів Сумської області);

(099) 318-63-62 (обласний Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів);

(095) 386-43-06 (для жителів Сумського району);

(0544) 76-24-03 (для жителів Конотопського району).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати міністерству у месенджери WhatsApp / Telegram / Viber на номер: (096) 078-84-33.

Ситуація на Сумщині

У серпні начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — регіон постійно обстрілюють керованими авіаційними бомбами. Генштаб ЗСУ повідомляв, що найактивніше бʼють авіацією саме по прикордонню Сумщини з території РФ.

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області українське військове командування 13 серпня ввело обмеження для переміщення всіх категорій громадян. Таке рішення пояснили активізацією ДРГ і збільшенням інтенсивності бойових дій у регіоні.

Станом на 1 вересня з Сумщини евакуювали вже 22 тисячі людей.