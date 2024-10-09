«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним

«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобовʼязаним, їх доставляють і сьогодні.

Про це повідомив в інтервʼю «Українському радіо» генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо», — розповів Смілянський.

Він зазначив, що якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі «Резерв+» або «Оберіг».

«До речі, навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо», — каже гендиректор «Укрпошти».