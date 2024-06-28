Кабмін затвердив нову постанову про надсилання повісток рекомендованим листом

Кабінет міністрів затвердив постанову № 747, якою змінив порядок відправлення повісток поштою в Україні.

Зокрема, уряд вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно з документом повістка або інший документ про виклик до ТЦК можуть надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Норму про «повідомленням про вручення» також включили до інших нормативних документів.

Ще в травні уряд затвердив постанову, згідно з якою надіслану поштою повістку вважатимуть підтвердженою в разі її отримання, а також якщо є відмова її отримати чи підтверджена відсутність людини за адресою.