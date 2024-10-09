Авторкою Радіодиктанту-2024 стала Оксана Забужко, текст читатиме Павло Вишебаба

У 2024 році авторкою Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Оксана Забужко. Читатиме текст письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба.

Про це повідомляє «Суспільне. Культура».

Оксана Забужко — українська письменниця та есеїстка. Найвідоміші твори: «Музей покинутих секретів» (2009), «Польові дослідження з українського сексу» (1996). Лауреатка багатьох премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019), Літературної премії Центральної та Східної Європи «Анґелус» (2013), «Книги року BBC» (2020). Її книги та статті перекладено понад 20 мовами.

Павло Вишебаба — військовий, поет, музикант та громадський діяч. Мобілізувався до лав ЗСУ з початком повномасштабного російського вторгнення. Автор книги віршів «Тільки не пиши мені про війну», виданої у 2022 році.

Радіодиктант відбудеться у пʼятницю, 25 жовтня об 11:00 — до Дня української писемності та мови. Його транслюватимуть:

на хвилях «Українського радіо» та «Радіо Культура»;

наживо в ефірі телеканалу «Суспільне Культура»;

на ютуб-каналі «Українського радіо»;

на фейсбук-сторінках «Суспільного».

Минулого року авторкою диктанту була письменниця Катерина Калитко, а читав його актор Олексій Гнатковський.

Тоді до диктанту долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тисяч листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро учасників. З них без помилок диктант написали лише двоє людей, пʼятеро — допустили одну помилку.