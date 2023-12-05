Радіодиктант національної єдності без помилок написали тільки дві учасниці

Радіодиктант національної єдності 2023 року, що відбувся 27 жовтня, успішно написали тільки дві учасниці — без жодної помилки. Про це повідомляє «Суспільне. Культура».

Це Галина Шура — вчителька української мови та літератури з Волинської області, і Христина Гоянюк — львівʼянка, постійна учасниця радіодиктанту.

Подарунок також отримають 5 людей, які написали радіодиктант з однією помилкою. Найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.

Загалом на перевірку надіслали майже 20 тисяч листів, 3 тисячі з яких були паперовими. Однак фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку. Листи надійшли із 39 країн.

Найстарша учасниця — 90-річна незряча жінка, з диктантом їй допомагала сусідка, яка порається з господарством.

День української писемності 2023

День української писемності та мови — державне свято, яке було започатковано 9 листопада 1997 року указом президента Про День української писемності та мови на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

Його відзначали в день памʼяті преподобного Нестора-літописця. Він був письменником-агіографом і основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі. За старим календарем свято припадало на 9 листопада, проте з 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар, і тепер його святкують 27 жовтня. Тому президент Володимир Зеленський підписав указ № 455/2023 про перенесення дати святкування Дня української писемності та мови на 27 жовтня.