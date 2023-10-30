«Українське радіо» оприлюднило текст радіодиктанту. Переможців оголосять у грудні

«Українське радіо» оприлюднило текст радіодиктанту національної єдності-2023 під назвою «Дороги України», який українці писали у День писемності та мови 27 жовтня.

Авторкою тексту стала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а текст читав актор театру і кіно Олексій Гнатковський.

Надіслати написаний диктант можна було паперовим листом до 29 жовтня або на електронну скриньку до 11:00 30 жовтня.

Результати радіодиктанту оголосять у грудні, коли опрацюють усі листи, а поки ви можете самостійно перевірити себе.

Дороги України

Дороги України — переплутані нитки любові.

Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч — весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі, на обрії, вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією.

У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися.

Дерева по коліна у воді перед вцілілим пішохідним мостом через Десну в Чернігів. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Над Хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі — схоже на народну ікону. Фари вихоплюють камʼянички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ластівʼяча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні.

Підірвані мости лежать животами у своїх ріках — і ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пилюга стоять над жнивними полями. Тремтливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у видолинках. Барвисті гори гарбузів між ріллі, і кукурудзи до пізньої осені виструнчені на городах стійко, бо на зиму люди вкриють ними стіни домів.

Дороги України — переплутані нитки любові: подекуди перерубані, але знову звʼязані у вузол, аби бути ще міцнішими. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської, і знати: наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом.

День української писемності 2023

День української писемності та мови — державне свято, яке було започатковано 9 листопада 1997 року указом президента Про День української писемності та мови на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

Його відзначали в день памʼяті преподобного Нестора-літописця. Він був письменник-агіограф й основоположник давньоруської історіографії, перший історик Київської Русі. За старим календарем свято припадало на 9 листопада, проте з 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар, і тепер його святкують 27 жовтня. Відтак президент Володимир Зеленський підписав указ № 455/2023 про перенесення дати святкування Дня української писемності та мови теж на 27 жовтня.