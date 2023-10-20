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Цьогоріч Радіодиктант уперше пройде 27 жовтня. Хто напише текст

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Цьогоріч Радіодиктант національної єдності вперше пройде 27 жовтня, а не 9 листопада, оскільки указом президента дату святкування Дня української писемності та мови перенесли відповідно до новоюліанського церковного календаря.

Радіодиктант наживо транслюватимуть:

  • в ефірі телеканалу «Суспільне Культура»;
  • на хвилях «Українського Радіо» і «Радіо Культура»;
  • на YouTube-каналі «Українського Радіо»;
  • на Facebook-сторінках «Суспільного».

Текст для радіодиктанту національної єдності напише поетеса, перекладачка, авторка прозових творів і лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Диктант матиме назву «Дороги України».

Читати текст буде актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

  • 28 липня Володимир Зеленський підписав указ про перенесення низки свят. Тепер День української писемності та мови відзначатимуть 27 жовтня замість 9 листопада. День Українського козацтва буде 1 жовтня, а не 14, День хрещення Київської Русі-України — 15 липня замість 28. День усиновлення відзначатимуть 17 вересня замість 30 вересня, а День Української Державності припадатиме на 15 липня замість 28, відповідно до новоюліанського церковного календаря.