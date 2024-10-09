Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T за останній тиждень. Ще дві відправлять до кінця року

Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T SLM та Iris-T SLS протягом останнього тижня.

Про це сказав голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Берлін планує надати українським військовим ще дві зенітні комплекси до кінця року, а також нові бойові машини піхоти, танки й артилерійські боєприпаси.