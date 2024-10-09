Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T за останній тиждень. Ще дві відправлять до кінця року

Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T SLM та Iris-T SLS протягом останнього тижня.
Про це сказав голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.
Берлін планує надати українським військовим ще дві зенітні комплекси до кінця року, а також нові бойові машини піхоти, танки й артилерійські боєприпаси.
- Німеччина замовила ще 17 систем ППО IRIS-T для України на додаток до семи вже поставлених. Чотири з них відправлять до кінця цього року, а решту — з наступного.
- Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.