«Закон не такий сильний, як хоче більшість, та не такий слабкий, як багато хто думає». У МКС розповіли, чи вірять, що Путіна судитимуть очно

Прокурори Міжнародного кримінального суду роблять усе можливе, щоб Путін опинився в суді. Однак чи станеться це, залежить, зокрема, від держав. Оскільки саме політичне середовище часто має вирішальне значення для ухвалення оперативних рішень, що призводять до арештів.

Про це заявив прокурор МКС Карім Хан у Гаазі, відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Путін опиниться на лаві підсудних, передає кореспондентка «Бабеля».

«Люди думали, що це [арештувати політичних лідерів] неможливо. Я завжди наводжу приклад президента Мілошевича або Караджича, Младіча або Жана Камбанди, який був премʼєр-міністром Руанди, чи колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора. Ордери на арешт видавав спеціальний трибунал. Люди думали, що ордер — це просто папірець. Але ці папери ґрунтувалися на доказах, їх підписували незалежні судді міжнародних судів. І ці впливові люди бачили, що відбувається в залах судових засідань. Вони постали перед суддями», — сказав Хан.

Він зазначив, що доки жертви вимагатимуть відповідальності, прокурори продовжуватимуть робити свою роботу.

«Закон не такий сильний, як багато хто з нас хоче, але й не такий слабкий, як багато хто думає», — додав Хан.