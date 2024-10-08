У понад десяти штатах США подали в суд на TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей

Понад десяток штатів США подали до суду на соціальну мережу TikTok — кажуть, що платформа призводить до кризів психічного здоровʼя у підлітків.

Про це пише BBC.

Двопартійна група з 14 генеральних прокурорів США стверджує, що TikTok використовує функції, які спричинюють залежність. Йдеться про такі опції: сповіщення, що порушують сон; відео, які зникають, змушуючи користувачів часто перевіряти платформу; фільтри та маски, що змінюють зовнішність.

У США кажуть: люди думають, що тривале використання соціальної мережі безпечне, а у дітей тим часом виникає залежність. Так підлітки починають відчувати більше суму, тривожності.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс нагадала про випадок, коли 15-річний хлопчик загинув, бо катався на даху вагона метро. За її словами, пізніше його мати знайшла в його телефоні подібне відео в TikTok.

Позови подали в 13 штатах та в окрузі Колумбія, де генеральний прокурор також звинуватив компанію у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей через пропозицію «віртуальної валюти». У заявах вимагають, щоб суд врегулював функції соціальної мережі, а TikTok заплатив штрафи.