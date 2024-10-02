Єврокомісія розслідує вплив YouTube, TikTok і Snapchat на психічне здоровʼя

Європейська комісія почала розслідування щодо алгоритмів роботи TikTok, YouTube і Snapchat. Усе через занепокоєння, що вразливі групи людей споживають фейкові новини та контент, де пропагують самоушкодження.

Про це повідомляє Euronews.

Тепер TikTok, YouTube і Snapchat повинні відповісти на запитання Єврокомісії про те, як працюють їхні алгоритми рекомендацій відео.

Розслідування проводять у межах Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Регулятор занепокоєний, що вразливі групи людей «годують» фейковими новинами, повʼязаними з виборами або контентом, який романтизує розлади харчової поведінки, депресію і зловживання наркотиками.

Комісія вивчає вплив функцій автоматичного відтворення відео і нескінченного прокручування стрічки. Також комісію цікавить, які обмеження компанії застосовують для захисту неповнолітніх і зменшення розповсюдження шкідливого контенту.

Згідно з DSA, платформи, які мають понад 45 мільйонів активних користувачів щомісяця, мають відповідати суворим вимогам прозорості. Тож якщо компанії не нададуть вказану інформацію або нададуть неправдиві дані, їм загрожують штрафи відповідно до законодавства ЄС.

Однак ця перевірка — лише перший крок. Після аналізу відповідей платформ Єврокомісія ухвалюватиме рішення про можливі подальші дії.

Один високопосадовець ЄС сказав, що розслідування має стати «тривожним дзвінком» для платформ, щоб вони змінили свою поведінку — наприклад, дозволили користувачам приховувати певні типи відео.