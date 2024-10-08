Парламент продовжив роботу Громадської ради міжнародних експертів до завершення відбору суддів ВАКС

Верховна Рада в другому читанні й в цілому схвалила законопроєкт № 11426, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За були 259 нардепів.

Згідно із законопроєктом, Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжить виконувати свої повноваження, поки не завершиться процедура відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі — його Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 23 листопада 2023 року.

Ухвалення цього закону — одна з вимог меморандуму Міжнародного валютного фонду, який передбачає продовження мандата ГРМЕ ще на один рік. Це важливо, бо завершення процесу добору нових суддів ВАКС, який ще триває, потребуватиме більше часу. Однак ГРМЕ має припинити виконання обовʼязків не пізніше 1 листопада 2025 року.

Від виконання цієї та іншої вимог залежить фінансова допомога Україні. Це також один із маяків за Ukraine Facility Plan зі збільшення чисельності ВАКС.