СБУ затримала Дмитра Чистіліна — одного з ідеологів російського вторгнення в Україну

Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою затримала Дмитра Чистіліна — ідеолога збройної агресії Росії.

Про це повідомила СБУ.

За даними СБУ, Чистілін — помічник ексрадника лідера РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей, розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У 2016—2024 роках Чистілін підготував для Кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію РФ та «інтеграцію» тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

СБУ

Чистілін писав численні публікації, спрямовані на інформаційні диверсії проти України — так він допомагав російським спецслужбам.

Також він брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за межами Росії. Наприклад, організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви.

Як стверджує СБУ, Чистілін брав участь у так званих круглих столах у європейських країнах, діючи нібито від імені української громадськості. Однак там він просував кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Після участі Чистіліна в одному з таких «форумів» його затримали разом з молдовськими правоохоронцями, коли він намагався повернутися до Москви через треті країни. Завдяки співпраці країн Чистілін, який залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, зараз під вартою.

Йому повідомили про підозри в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. За даними СБУ, Чистілін також сприяв воєнній розвідці РФ, зокрема обходити санкції.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.