Рада ухвалила в цілому законопроєкт про основні засади державної кліматичної політики

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11310 про основні засади державної кліматичної політики.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 284 нардепи. Прийняття законопроєкту було одним із маяків по Ukraine Facility Plan — це програма фінансової допомоги Україні від ЄС на €50 мільярдів.

Законопроєкт визначає основні правові та організаційні засади державної кліматичної політики. Вона спрямована на низьковуглецевий розвиток України, досягнення кліматичної нейтральності та адаптації до зміни клімату.

Крім того, законопроєкт сприятиме виконанню євроінтеграційних зобов’язань України, адже його розробили з метою наближення до європейського законодавства у сфері клімату.

Голова Комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко зазначив, що законопроєкт закладе основи для створення кліматичної стратегії, яка дасть можливість упродовж майже 30 років працювати та зменшувати вплив змін клімату на життя українців.