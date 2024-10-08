Російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька на Донеччині. Тривають важкі бої.

Про це повідомила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, ситуація в Торецьку нестабільна. Українські військові ведуть з російськими бої за кожен під’їзд. Росіяни намагаються просуватися по вулиці Центральній у напрямку однойменної шахти.

Зараз складно оцінити, яку частину міста контролює військо Росії, бо під час боїв підрозділи Сил оборони України контратакують і повертають втрачені позиції.

Упродовж минулої доби, 7 жовтня, на Торецькому напрямку російські окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували українські позиції поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривали ще у двох локаціях.