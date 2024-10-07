СБУ порушила справу проти режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу проти режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Трофімова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям», — наголосив Юрчишин.

За його словами, Трофімова зараз живе в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків цієї країни.

Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань національної безпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми. Також там обговорили загрози, які несе російська дезінформація, розповів депутат.

«Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової», — зауважив він.

Юрчишин повідомив, що за його зверненням СБУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні про виправдовування та визнання правомірною російської агресії (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.