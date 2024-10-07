Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав новий законопроєкт про угоду зі слідством

У понеділок, 7 жовтня, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив новий законопроєкт № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Його рекомендують прийняти за основу і в цілому.

Про це йдеться на сторінці комітету.

Законопроєкт № 12039 пропонує внести такі зміни до законодавства України:

Додати штраф як форму покарання незалежно від того, чи зазначено це у санкції статті. Йдеться про такі мінімальні суми: від 30 мільйонів гривень за нетяжкий злочин, 181 мільйон — за тяжкий, 408 мільйонів — за особливо тяжкий.

гривень за нетяжкий злочин, — за тяжкий, — за особливо тяжкий. Призначити покарання у вигляді позбавлення волі менше, ніж визначене у санкції статті, якщо фігурант справи надав викривальні покази та підтвердив їх іншими доказами або у випадку, коли повністю або частково відшкодував збитки.

Ввести додаткові покарання у вигляді конфіскації майна — у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням , якщо сторони угоди домовились про додаткове покарання.

, якщо сторони угоди домовились про додаткове покарання. Заборонити укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Громадська організація Transparency International Ukraine зазначає, що цей законопроєкт якісно не врегульовує питання конфіскації незаконно набутого майна, також із документа не зрозуміло, чи можна укладати угоду фігурантам, дії яких не завдали збитків, та як фігуранту справи, який самостійно вчинив правопорушення, помʼякшуватимуть строк. Суду також не надають повноважень витребувати зібрані матеріали досудового розслідування при перевірці угоди.

«Якщо закон прийняти в такому вигляді, то з ефективністю інституту угод все ще будуть проблеми і подвійні тлумачення норм», — пише Transparency International Ukraine.

Водночас у Національному антикорупційному бюро та Спеціальній антикорупційній прокуратурі підтримали цей законопроєкт. Там кажуть, що він «підвищить ефективність розслідувань та прискорить судовий розгляд топкорупційних справ».

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже, що якщо цей закон ухвалять без суттєвих правок, то виконавцям злочинів стане вигідно здавати організаторів схем до НАБУ і САП.

«Законопроєкт відповідає нашим зобовʼязанням перед ЄС в рамках Ukraine Facility. Конкретно за прийняття цього законопроєкту Україна отримає 350 млн євро», — резюмував він.

Але Комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендує ухвалити законопроєкт за основу та в цілому — це передбачає одне читання замість двох. За словами Шабуніна, це страхує законопроєкт від «покращення» поправками перед другим читанням. Водночас процедура така, що будь-яка фракція може заблокувати голосування в цілому.

Що передувало

18 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 11340 про угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Однак проти проєкту закону № 11340 виступили Антикорупційний комітет Ради, Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура.