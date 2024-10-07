Знущання над дітьми у реабілітаційному центрі на Львівщині. Виховательці повідомили про підозру

Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, повідомили про підозру в побоях і мордуванні (ст. 126 ККУ).

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Раніше сьогодні журналісти «Української правди» поширили відео, на якому вихователька реабілітаційного центру бʼє дитину залізним прутом, а коли та опиняється на канапі — продовжує її бити кулаками, зокрема по голові, і називає «скотинякою».

Омбудсман Дмитро Лубінець зреагував на поширене відео та наголосив, що з реабілітаційного центру необхідно перемістити дітей.

Директора навчально-реабілітаційного центру вже відсторонили від роботи на час перевірок.