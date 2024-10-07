Журналісти показали відео, як у реабілітаційному центрі на Львівщині бʼють дітей. Омбудсман закликає владу до дій

Журналісти «Української правди» поширили відео, на якому нібито вихователька реабілітаційного центру бʼє дитину залізним прутом, а коли вона опиняється на канапі — продовжує її бити кулаками, зокрема по голові, і називає «скотинякою».

Правоохоронці перевіряють поширене відео, повідомив Офіс генерального прокурора.

Омбудсман Дмитро Лубінець зреагував на поширене відео та наголосив, що з реабілітаційного центру необхідно перемістити дітей. Він особисто контролює ситуацію та чекає на результати розслідування від правоохоронців, а ще очікує «дієвих кроків від Львівської ОВА та Служби у справах дітей».

Зараз правоохоронці опитали вже 46 людей у справі, провели обшуки та призначили судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насилля в центрі, перевели до іншого закладу.

Директора навчально-реабілітаційного центру вже відсторонили від роботи на час перевірок.