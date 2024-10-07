У матері депутата Київради конфіскують Range Rover. Його придбали всього за 65 тисяч гривень

У матері депутата Київради конфіскують Range Rover, куплений за 65 тисяч гривень. Прокуратура довела в суді, що це був подарунок людині, близькій до депутата, що заборонено законом «Про запобігання корупції».

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

У відомстві не називають імені фігуранта справи, але за даними джерел «Бабеля», мова про депутата від партії УДАР Ігоря Опадчого.

За даними слідства, мати депутата за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport 2020 року випуску за 65 тисяч гривень.

Водночас у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 мільйона гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом «Про запобігання корупції».

Шевченківський районний суд Києва визнав депутата винним за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП, оштрафував його на 2 550 грн і конфіскував Range Rover. Згодом Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.