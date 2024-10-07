Над Україною збили 32 дрони та дві ракети «Кинджал». У Києві уламки ракет знайшли на території дитсадка

Уночі та вранці росіяни били по Україні ракетами різних типів, а також дронами Shahed. Сили ППО збили 32 безпілотники та дві ракети «Кинджал».

Про це повідомили Повітряні сили.

У ніч на 7 жовтня росіяни запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаракету Х-59, ракету невстановленого типу, а також ударні БпЛА.

Близько 08:20 росіяни вдарили трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з трьох літаків МіГ-31К.

Усього армія РФ запустила по країні понад 80 повітряних цілей.

Сили ППО збили два «Кинджали» на Київщині та 32 БпЛА в Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зафіксовано декілька влучань дронів у прифронтовій Харківщині. Один з трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної роботи РЕБ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракет упали в кількох районах міста:

в Соломʼянському районі — в кількох місцях на відкритому просторі;

у Шевченківському — поблизу пішохідного переходу;

у Голосіївському — в одному місці уламок впав на тротуар, в іншому — пробив дах службового мікроавтобуса.

У Соломʼянському районі через падіння уламка загорівся гараж, пожежу ліквідували. Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету.

Ще три фрагменти ракети знайшли на території дитячого садка в Соломʼянському районі.