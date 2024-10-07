Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу в Криму, там масштабна пожежа

У Феодосії в Криму після вибухів спалахнув нафтоперевалочний термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Генштаб ЗСУ підтвердив, що термінал атакували Сили оборони.

Дим від пожежі здіймається трьома стовпами. Місцеві почули потужний вибух близько 4:25 ранку, а потім ще два. Звуків БпЛА вони не фіксували, як і звуку ППО.

У Генштабі кажуть, що феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.