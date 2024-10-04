США і Велика Британія атакували хуситів у Ємені

У пʼятницю, 4 жовтня, США і Велика Британія завдали ударів по понад 10 цілях Ємену, включно з його столицею Саною і портовим містом Ходейда. Так хотіли атакувати системи озброєнь, бази та інше обладнання, що належить хуситам.

Про це пише Associated Press.

Військова авіація та військові кораблі США і Великої Британії розбомбили опорні пункти хуситів приблизно в пʼяти місцях.

Хуситські медіа повідомляють, що американські та британські військові завдали сім ударів по аеропорту в Ходейді, великому портовому місті, і по району Катхейб, де розташована військова база хуситів. Також йдеться про чотири удари по району Сейяна в Сані та ще два по провінції Дамар. Про постраждалих не повідомляють.

Що передувало

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю та допомагають боротьбі. У грудні хусити почали обстрілювати ракетами і атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї доєдналися Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші. Коаліція складається з понад 20 країн.