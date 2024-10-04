Новини

Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Франція передасть 12 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Контракт на поставки гаубиць Україна уклала з європейською оборонною компанією KNDS на полях промислового форуму, організованого вчора в Києві. Установки передадуть коштом України.

За словами Лекорню, збільшення виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу Франції дозволяє й надалі підтримувати Україну озброєнням.

  • 1 жовтня KNDS повідомила, що відкриває дочірнє підприємство в Україні задля посилення здатності української індустрії обслуговувати та ремонтувати системи KNDS. Зокрема, йдеться про танки Leopard 1 і Leopard 2, артилерійські установки CAESAR, броньовані машини AMX10 RC, гаубиці PzH 2000 та зенітні установки Gepard.
  • CAESAR (фр. CAmion Equipé dʼun Système dʼARtillerie — «вантажівка, оснащена артилерійською системою») — самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Гармата може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включно з касетними включно. Максимальна відстань вогню — 42 км. Може перевозити до 18 снарядів і здійснювати по шість пострілів на хвилину.