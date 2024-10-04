У США заблокують 41 інтернет-ресурс, повʼязаний зі спецслужбами РФ

Міністерство юстиції США 3 жовтня видало ордер на арешт 41 інтернет-домена, які використовують агенти російської розвідки для шахрайства.

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Ці домени використовували хакери, які належать до Callisto Group — оперативного підрозділу Центру 18 Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Заступниця генерального прокурора Ліза Монако каже, що за допомогою нібито законної електронної пошти, представники російського уряду обманом викрадали конфіденційні дані американських громадян. Хакери Callisto Group використовували конфісковані домени в фішинговій кампанії, щоб незаконно отримати доступ до компʼютерів і облікових записів електронної пошти уряду США і громадян та викрасти цінну інформацію.

У США кажуть, що Callisto Group атакували американські компанії, колишніх співробітників розвідки США, колишніх і чинних співробітників Міноборони та Держдепартаменту, військових підрядників США та співробітників Міністерства енергетики США.

Разом з Мінʼюстом США компанія Microsoft також подала цивільні позови про арешт 66 інтернет-доменів, які теж використовувала Callisto Group. У період із січня 2023 року по серпень 2024- го хакери націлилися на понад 30 обʼєктів, зокрема журналістів, аналітичні центри та неурядові організації.