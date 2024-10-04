Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Кабінет міністрів України скоротив терміни явки резервістів і військовозобовʼязаних за викликом повісткою через пошту до ТЦК і СП — з 14 до 7—10 діб.
Про це йдеться у відповідній постанові № 1 134.
Раніше, за ухваленим урядом Порядком, день явки резервіста або військовозобовʼязаного до ТЦК був «не раніше 14 дня від дня надсилання повістки» поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Тепер же діє така норма: з обласного центру треба зʼявитися до ТЦК впродовж семи діб, а з інших населених пунктів — упродовж 10 діб.
- Після набуття чинності 18 травня закону про мобілізацію всі чоловіки віком 18—60 років були зобовʼязані протягом 60 днів (до 18 липня) оновити свої дані для військового обліку. Якщо ж вони цього не зроблять, то повістки надсилатимуть на адресу зареєстрованого місця проживання.
- У червні Кабмін затвердив нову постанову про надсилання повісток рекомендованим листом. Згідно з документом повістка або інший документ про виклик до ТЦК можуть надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.