Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Кабінет міністрів України скоротив терміни явки резервістів і військовозобовʼязаних за викликом повісткою через пошту до ТЦК і СП — з 14 до 7—10 діб.

Про це йдеться у відповідній постанові № 1 134.

Раніше, за ухваленим урядом Порядком, день явки резервіста або військовозобовʼязаного до ТЦК був «не раніше 14 дня від дня надсилання повістки» поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Тепер же діє така норма: з обласного центру треба зʼявитися до ТЦК впродовж семи діб, а з інших населених пунктів — упродовж 10 діб.