Через обстріл підстанції на Сумщині постраждали енергетики. У двох областях екстрені відключення

У Сумській області через російський обстріл знеструмили підстанцію. Постраждали шість працівників — їх госпіталізували. На Сумщині й Полтавщині ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомили Міненерго та «Укренерго».

Через удар дронами по енергообʼєкту вчора, 3 жовтня, знеструмлювалася частина Сумської області. Енергопостачання вдалося відновити, але щоб остаточно усунути наслідки обстрілу, ще потрібен певний час.

Щоб не сталося перевантаження обладнання в основній мережі, о 10:25 у Сумській та Полтавській областях ввели аварійні відключення.

Енергетики тримають енергосистему збалансованою, проте постійні російські атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Попри це фахівці продовжують відновлювати енергообʼєкти й готувати енергосистему до осінньо-зимового періоду.

Протягом минулої доби через обстріли і бойові дії відключали електроенергію в Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.