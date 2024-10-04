Сили оборони атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ

Сили оборони в ніч на 4 жовтня атакували базу зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанафтопродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

Інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

В районі об’єкта фіксувалася робота російської ППО. Підтверджено влучання щонайменше в один з вертикальних резервуарів. Сталося займання.

Атаку провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Російські телеграм-канали раніше повідомляли, що на територію нафтобази впали українські дрони.