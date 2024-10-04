В Енергодарі підірвали так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС

Вранці 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому їхав «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції — Андрій Короткий.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Там зазначають, що Андрій Короткий — колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій щодо українців в окупації.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

За даними ГУР, після захоплення Запорізької АЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами, видав їм списки працівників станції з їхніми персональними даними і вказав на громадян з проукраїнською позицією.

Також він брав участь у репресіях щодо персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Крім того, організовував заходи на підтримку російської окупаційної армії і як член партії Путіна «Єдина Росія» очолював в Енергодарі так звану раду депутатів.