За ніч ППО знищила 9 дронів Shahed

Уночі 4 жовтня російські окупанти атакували критичну інфраструктуру України ударними дронами Shahed. Сили ППО знищили девʼять з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Армія РФ випустила безпілотники з районів Приморсько-Ахтарська і Курська Росії та мису Чауда в Криму — усього 19.

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Протиповітряна оборони збила девʼять ударних дронів у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Ще сім втрачені локаційно через протидію сил радіоелектронної боротьби. Інформація про руйнування та потерпілих не надходила.

На Кіровоградщині пошкоджена будівлі одного з підприємств. Легкі травми отримав працівник підприємства. У Києві під час збиття БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхівки.