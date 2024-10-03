У Полтаві зросла кількість загиблих від російського удару по Інституту звʼязку

У лікарні померла ще одна людина, яка постраждала від російського удару по Інституту звʼязку в Полтаві. Кількість загиблих сягнула 59.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Російські військові атакували балістикою Полтаву вранці 3 вересня. Обстріл, зокрема, частково зруйнував одну з будівель Інституту звʼязку.

У Міноборони заявили, що під час атаки шикування чи жодних заходів не було — учні інституту почали спускатися в укриття одразу після оголошення повітряної тривоги, але вибухи пролунали вже за кілька хвилин. Тоді понад 300 людей дістали поранень.