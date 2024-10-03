Частина Донеччини залишиться без води через російський обстріл

Північ Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період через російський обстріл.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російські війська 28 вересня критично пошкодили два обʼєкти комунального підприємства «Вода Донбасу». Відновити їх технічно неможливо через великий обсяг руйнувань.

Тож міста Словʼянськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води.

Місцева влада та ОВА вже працюють над альтернативним водозабезпеченням. Зараз технічну воду постачають із річного водозабору «Води Донбасу».