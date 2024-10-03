Випадків домашнього насильства в Україні стало на 80% більше з минулого року

Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком.

Про це під час ефіру національного марафону повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора України Ірина Шурхно.

За її словами, на сьогодні зареєстрували 8 185 кримінальних правопорушень, повʼязаних із домашнім насильством. Постраждали понад 5 тисяч людей, більшість з яких — жінки й діти.

Шурхно зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися. Проте збільшення кількості звернень, за її словами, свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.

Правоохоронці активно співпрацюють із державними та комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, щоб надавати комплексну допомогу постраждалим: медичну, соціально-психологічну та правову, тимчасовий притулок у шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі.

Проте ті, хто потерпає від домашнього насильства, стверджує Шурхно, самі часто нівелюють серйозність ситуації. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються по допомогу, бо вважають насильство особистою проблемою. Приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків, наголошує вона.

Куди звернутися, якщо я зазнаю насильства в сімʼї?