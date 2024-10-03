Спікер парламенту Грузії підписав анти-ЛГБТ законопроєкти

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, що обмежують права ЛГБТ. Напередодні їх відмовилася підписати президент Саломе Зурабішвілі.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Закон «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до ще 18 законів запропонувала провладна партія «Грузинська мрія». Вони передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка і жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції, що сприяють трансгендерному переходу. Фактично, це повторює російські закони про «заборону пропаганди ЛГБТ».

Спікер Папуашвілі каже, що підписані закони «захищають найцінніше для людини — сімʼю та дітей». Він вважає «символічним», що їх відмовилася підписати президент Зурабішвілі.

«Закон, який я підписую, не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології, а заснований на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях», — зазначив Папуашвілі.

Водночас Шалва Папуашвілі зазначає, що «толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу». Але каже, що громадяни мають усвідомити, що толерантність означає «жити разом на основі взаємної поваги, а не порушувати громадянський мир, ігноруючи переконання і цінності інших людей». За його словами, ухвалений закон нібито має найбільшу громадську підтримку.

Анти-ЛГБТ закони в Грузії критикували в Європейському Союзі, проти них виступали правозахисні організації — кажуть, що це закріпить стигматизацію ЛГБТ-спільноти в суспільстві і сприятиме дискримінації в Грузії.