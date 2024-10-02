Президентка Грузії не підписала анти-ЛГБТ законопроєкти. Тепер це зробить спікер парламенту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ, але й не наклала на них вето.
Про це пише «Ехо Кавказу».
Згідно з грузинською конституцією, у такому разі закони набудуть чинності після підписання в 5-денний термін спікером парламенту.
А навіть у разі накладення вето правляча партія «Грузинська мрія» змогла б його подолати.
- За закон «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до ще 18 законів проголосували 17 вересня. Запропоновані «Грузинською мрією» поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка і жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.
- Грузинський проєкт фактично повторює аналогічні вже ухвалені російські закони про заборону пропаганди ЛГБТ.
- За день до цього, 16 вересня, США ввели санкції проти представників МВС Грузії і проросійської групи «Альт-Інфо» через порушення прав людини. Зокрема, представники групи розгромили прайд-фестиваль у Тбілісі в липні 2023-го.