Суд не задовольнив позов очільниці музею Голодомору Лесі Гасиджак про бодішеймінг

Голосіївський районний суд Києва відмовився задовольнити позов директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак про бодішеймінг.

Про це повідомила асоціація юристок України «ЮрФем». Лесю Гасиджак у цій справі представляє адвокатка «ЮрФем: підтримки» Оксана Гузь.

Позов стосується захисту честі та гідності. Позивачка вимагала відшкодування та визнання заяв юриста Клима Братківського дискримінаційними.

Наразі адвокатка Оксана Гузь чекає мотивувальну частину судового рішення. Його готуються оскаржити в апеляційному суді.

Рік тому юрист Клим Братківський написав у соцмережах, що Гасиджак «не може очолювати музей Голодомору через зовнішність». Натомість він запропонував поставити директором установи військового, який має досвід полону в російських окупантів. Пізніше Братківський видалив свій пост.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець засудив цькування Лесі Гасиджак через її зовнішність, а також зазначив, що «професійні якості та здібності» мають бути єдиними критеріями для оцінки кандидата на посаду очільника музею.