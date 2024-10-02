Україна повернула ще сімох дітей з окупації

Save Ukraine разом з Bring Kids Back UA повернули додому ще сімох дітей з окупованих Херсонщини та Криму. Двоє з них — сироти.

Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що трирічну Аню, яку вдалося вивезти на вільну територію, кадирівці погрожували відібрати у її матері Марини. Жінку змушували оформити російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами. Попри переслідування Марині з її донькою вдалося виїхати з окупації.

Людмилі та її 14-річному сину Єгору повернення теж далося нелегко. Жінка намагається розмовляти пошепки, боячись вільно спілкуватися і відкрито говорити те, що думає, розповідає Кулеба.

На робочому місці Людмила потрапила під ворожий обстріл. Окупанти постійно погрожували порвати український паспорт і вбити Людмилу. Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, адже боялася, що на кордоні можуть відібрати сина. Однак зараз родина в безпеці та вже отримує необхідну допомогу.

Як зазначає Кулеба, загалом благодійникам вдалося врятувати 508 дітей, з них 115 — це діти-сироти.