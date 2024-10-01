В Україні за 6 місяців виробили у 25 разів більше снарядів, ніж за весь 2022 рік

У Києві відкрився другий Міжнародний форум оборонних індустрій. Президент Володимир Зеленський представив досягнення української оборонної промисловості.

За перші шість місяців 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Щомісяця українська оборонна промисловість виготовляє щонайменше 15 САУ «Богдана».

Зараз Україна здатна щорічно виробляти 4 мільйони безпілотників, понад півтора мільйона нині законтрактовані.

Українські військові вже використовують новий клас української зброї — далекобійну ракету-дрон «Паляниця», а також морські дрони. Тим часом українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування.

Крім того, в Україні створили нову ремонтну базу для військової техніки. Наприклад, у червні з конвеєра зійшла перша відремонтована в Україні БМП «Мардер»

«Якщо колись, роки тому, українська оборонка мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше в Європі. [...] Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним з ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій», — резюмував Зеленський.

Він також анонсував, що в межах форуму підпишуть нові угоди та інші важливі документи, зокрема з компаніями, які зайдуть працювати в Україну.