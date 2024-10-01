Росіяни атакували ринок у Херсоні. Є загиблі й поранені

Росіяни близько 09:00, ймовірно, зі ствольної артилерії атакували ринок у середмісті Херсону. Під ударом опинилися торговельні точки, де зранку херсонці купляли й продавали продукцію, а поряд — зупинка громадського транспорту.

Про це повідомили Херсонська обласна прокуратура і голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через обстріл загинули семеро мирних жителів — три жінки й чотири чоловіки. Ще троє дістали поранень, вони отримують медичну допомогу.

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Херсонська окружна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено об 11:30. В Офісі генпрокурора України уточнили, що через російський удар по Херсону є шестеро загиблих. Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким.

Також уже відомо про шістьох мирних жителів із пораненнями різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них госпіталізували.